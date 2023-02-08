Malatya’da depremin üçüncü gününde ekiplerin gece enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Malatya’da depremin üçüncü gününde ekiplerin gece enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya’nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalardan Özalpler Mahallesi’nde bulunan 7 katlı rezidansta ekipler tarafından yapılan enkaz altında arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de devam ederken o anlar dron ile görüntülendi. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için titizlikle çalışmalarına devam ediyor.