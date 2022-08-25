Bilkent Üniversitesi tarafından yapılmakta olan ve bünyesinde Avrupa standartlarında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve spor salonları ile lojmanların bulunduğu Eğitim Kampüsünün temeli Malatya’da düzenlenen bir törenle atıldı.

Bilkent Üniversitesi tarafından yapılmakta olan ve bünyesinde Avrupa standartlarında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve spor salonları ile lojmanların bulunduğu Eğitim Kampüsünün temeli Malatya’da düzenlenen bir törenle atıldı.

İhsan Doğramacı Vakfı (İDV) Bilkent Üniversitesi Eğitim Kampüsünün temel atma törenine, Vali Vekili Kenan Eskin, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsev Kale, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Müdürleri, STK başkanları, muhtarlar, vakıf, dernek ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan İDV Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kürşat Aydoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sürecin ilk gününden itibaren yanlarında olduğunu ve projenin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, “Bilkent Üniversitesinin vizyonunda Anaokulundan Lise sona kadar uzanan K12 dediğimiz eğitimin önemli bir yeri var. Bu vizyonun hayata geçmesi Ankara’da kurulan Bilkent okulları ile başladı ve bugün temelini attığımız Bilkent Laboratuvar okullarının da içerisinde yer aldığı doğu illeri projesiyle devam ediyor. Bilkent Üniversitesi doğuda dört ilde bunlar Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van. Bu illerde okulların açılması, uluslararası müfredata yer vermesi ve öğrencilerinin en az yüzde 70’inin tam burslu olması öngörülmüştü. Okullara yatılı öğrenci alınmayacak çünkü öğrencinin velisi bizzat o şehirde yaşaması esastı. Bu projenin birinci etabı olarak Bilkent Üniversitesi Erzurum Laboratuvar okulları bundan 15 yıl önce o zamanın Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla eğitime başladı. Bilkent’te eğitim gören öğrencilerimizin çoğu hukuk ve mühendislik alanlarını tercih etti.

Malatya Bilkent okullarında da Atatürk’ün gösterdiği yolda milli ve kültürel değerlerimizi benliğinde özümsemiş bağımsız düşünen özgüvenli bilimsel ve meydana getirici düşünceye sahip geleceğin değişimini yönlendirecek çağdaş dünyanın bilincinde bireyler yetiştirmek istiyoruz. En iyi fiziki şartlarda en iyi öğretmen kadrosuyla eğitim vereceğiz. Malatya’da eğitime Anasınıfı ve İlkokuldan başlayarak ilerleyeceğiz diğer sınıflar bu öğrenciler ilerledikçe açılacak. Şu anda Anaokulu ve İlkokulun temelini görüyoruz. Fiziki olarak çok gurur duyacağımız bir proje. Öğrencilerin en az yüzde 70’i tam burslu olacaktır. Malatya Bilkent öğrencisi ve öğretmeniyle eğitimde dünyayla yarışacak. En büyük hedefimiz eğitimde bir model oluşturmak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan projenin başından beri en büyük destekçimiz oldu. Bu projenin Malatya’ya kazandırılması için canla başla çalıştı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere projemize destek veren tüm siyasilere de teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ selamlama konuşmasında “Bilkent Üniversitesinin şehrimizde eğitim kurumu açması bizleri mutlu ediyor heyecanlandırıyor.

Malatya’mız her türlü övgünün üzerinde. Türkiye’de iki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir il. Malatyalı gençler Bilkent gibi bir okulda eğitime başlarsa daha birçok Cumhurbaşkanı çıkaracak. Yapılan hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da konuşmasında, çok mutlu olduklarını belirterek, “Eğitim kampüsünü Bilkent Üniversitemiz Malatya’ya kazandırıyor bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnönü Kampüsümüze komşu çok büyük bir alanda güzel bir kampüs kuruluyor. İnşallah en kısa sürede eğitime başlayacak. Fikir babasından uygulama sürecine kadar emeği geçen herkesi kutluyorum. Malatya’da emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Valimizi ve Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim denince akan sular durur diyerek bir konuşma yapan Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu da özetle, “Malatyalıların eğitime karşı çok büyük ilgisi vardır. Malatyalıların hayatta önlerine koydukları tek bir hedef vardır çocuklarına en iyi şekilde eğitim vermek. Malatyalı annelerin-babaların başka düşüncesi yoktur. Malatya’da yetişenler bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde en kritik görevlerde rol almış insanlardır. En kritik noktada bir Malatyalı bulursunuz. Devletin, milletin yükünü yüklenmiş hiç sesi çıkmaz çünkü Allah rızası için çalıştığını bilir ona göre hizmetini yapar reklamını yapmaz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza şunu ifade ettim vesile olduğun hizmetleri terazinin bir kefesine koy Bilkent Projesini diğer kefeye koy. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerimin ayağına bu hizmeti getiren düşünceyi ben nasıl alkışlamam. Bu proje Malatya’da eğitim seviyesini üst noktaya götürecek” dedi.

Eğitime yapılan yatırımın bir şehre, bir ülkeye yapılan en önemli yatırım olduğunu belirten Başkan Gürkan ise konuşmasında, “Tarihi bir günü yaşıyoruz. Her şey aslına rücu eder. Malatya’yı tarif ederken İnsanlık Medeniyetinin Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Büyük zaferler kazanabilirsiniz. Ama o zaferleri kazandıktan sonra arkasında irfan ordusu yoksa o zaferlerin hepsi boşa gider’ diyor. Malatya’da iki üniversite vardı. Biri Şahabiyye-i Kübra Medresesi diğeri Şahabiyye-i Şuğra Medresesi. Anadolu’nun Fetih sürecinde irfan ordusu olan Mevlana’lar, Sadreddin Konevi’ler, İbnü’l Arabi’lerde Selçuklu Devletinin güçlü sultanı Alaaddin Keykubat’ta bu medreselerde yetişip Anadolu Selçuklu Devletini kurup o ihtişamlı günleri yaşatmıştır. Onun için buradaki temel atma törenini tarihi bir gün olarak değerlendiriyorum. Burada yetişecek çocuklarımız memleketimizin ve insanlık aleminin geleceğine ışık tutacak bilimsel çalışmalara imza atacaklardır. İnsanımızı iyi yetiştirmeliyiz. Gelecek nesilleri düşünüyorsak okullara yani insana yatırım yapmamız lazım.

Göreve geldikten sonra şehrin doğusunun daha hareketli olması noktasında Mişmiş Park girişinde Mehmet Ali Aydınlar’a buraya bir Fen Lisesi yapması için teklifte bulunduk. Şu anda Teknolojik Fen Lisesi yapılıyor. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Malatya’nın dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkmakla mükellefiz. Belediye Başkanlığımız nasıl olacak demiştik. Güneş gibi gözünü ve perdesini kapatmayan insan nasıl güneşin ışığından ve ısısından faydalanıyorsa bizim yönetim anlayışımızda o olacak demiştik. Belediye Başkanlığı görevini de 5 yıllık olarak hiçbir zaman telakki etmedik. Yönetim anlayışımız geçmiş yüzyılların, günün ve gelecek yüzyılların Belediye Başkanı nasıl olunur o vizyon içerisinde yönetimimizi belirledik. Tarihi eserleri ayağa kaldırarak geçmişin, günümüze hizmet üretirseniz günümüzün yaptığınız hizmetleri gelecek kuşaklara aktarırsanız geleceğin belediye başkanı olursunuz.

Temel atma törenimiz tarihi bir hadisedir. 20-25 yıl sonra bunun ne kadar önemli olduğu daha iyi idrak edilecektir. Bu süreçte bize en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımıza, Malatya’yı tercih eden

ve Malatya’daki altyapının yeterliliği noktasında bize destek veren Prof. Dr. Kürşat Aydoğan hocamıza, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmete imza attınız. Malatya sizlerle gurur duyacaktır, Malatya sizleri hep güzellikle yad edecektir. Bu süreçte yanımızda olan Valiliğimize ve mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Malatya, tarihinde görmediği yatırımları görmektedir. Doğru bildiğimiz yolda hasbi olacağız, içtenlikli olacağız ve devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt gezileri çerçevesinde Mersine gider ve burada yapılmış olan binaları görür. Bu binaların kimin tarafından yapıldığını sorar ve yabancıların yaptığı söylenir. ‘Peki siz niye yapmadınız’ diye sorduğunda ‘Paşam bizim savaşta elimiz mi değdi bina yapmaya’ diye cevap alır. Bizim de hizmet yapmaktan reklam yapmaya zamanımız kalmıyor. Temelini atmış olduğumuz eğitim kurumunun Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, burada eğitim görecek olan çocuklarımızın vatanına, bayrağına, dinine ve ülkesine bağlı insanlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Güzel bir buluşmada bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Bilkent Üniversitesi Rektörümüze ve Valiliğimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Bugün tarihi bir güne imza atıyoruz. Esasında geleceğe imza atıyoruz, insana yatırım yapıyoruz. Yatırımların en değerlisi insana olan yatırımdır. Başkanımızın da ifade ettiği gibi birçok yatırıma imza attık. Ama bugün insana olan yatırım hepsinden daha değerli. Hedeflediğimiz gençleri, insanları bu ülkeye hizmet etsin diye inşallah bu eğitim kurumları sayesinde yetişmiş olacak. Emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da vermiş olduğu gayretlerden ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Kenan Eskin de konuşmasında, bugün çok önemli bir projenin başlangıç noktasında bulunduklarını belirterek, “İlimizde gerçekten çok önemli eğitim faaliyetleri yürütülmekte. Bakanlığımızca şu an ilimizde 120 tane okul inşaatı yapılan ve ihaleleri devam eden yatırımlar söz konusu. Bu proje çok önemli kaliteli ve nitelikli eğitimin bir adımı olarak düşünmek gerekiyor. Bilkent gibi önemli bir üniversitenin ilimizde faaliyet göstermesi ilimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Köklü, tarihi ve kültürel bir geçmişi olan Malatya’nın son yıllarda çok geliştiğini görmekteyiz. Bu süreçte emeği geçen bütün paydaşlara başta Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu projeyi güzel noktalara taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Bilkent Üniversitesi Eğitim Kampüsünün temeli atıldı.