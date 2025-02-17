Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Eğitimde iş birliği’ protokolü imzalandı.MALATYA (İGFA) - Akademik gelişim, sosyal, kültürel, bilimsel, sanat ve spor gibi birçok alanı kapsayan ‘Eğitimde iş birliği’ protokolü Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Yanardağ ile İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır tarafından imza altına alındı.

İş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Yanardağ, “Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile şehrin eğitim hayatına önemli bir katkı sunacaklarını söyledi.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek çalışmaları sıralayan Yanardağ, dezavantajlı öğrencilerimize yönelik özel destek programları uygulanacağını, gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal yönlerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleenceğini, spor ve fiziksel gelişim için yatırımlar yapılacağını, akademik başarıyı destekleyen hizmetlerin yanı sıra Byükşehir Belediyesi'nin eğitimi desteklemeye devam edeeğinin altı çizildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e iş birliği protokolünden ötürü teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise; akademik gelişimden, sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faalieytlere kadar Büyükşehir'in desteklerini kapsayan iş birliği olduğunu kaydetti. Müdür Bakır, protokolün fiziki mekânların iyileştirilmesini dahi kapsadığını belirterek, belediyeye, paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.