Malatya’da düzensiz göçle mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın evrakları incelenirken, vize ihlali yapan 2 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın sistem ve evrak sorgulamasını yaptı.

Denetimler sonucunda vize ihlali yaptığı belirlenen Mısır uyruklu 2 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ayrıca, ikamet iznini ihlal ederek izinsiz şekilde farklı bir ile geçen Suriye uyruklu 1 kişi hakkında İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.