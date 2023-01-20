Malatya il Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Arapgir - Arguvan karayolu üzerinde bir minibüsün içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri drone ile yerleri tespit edilen 3’ü Afganistan, 32’si Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da yeni iki spor merkezi bu yıl hizmete sunulacak

Malatya’da yeni iki spor merkezi bu yıl hizmete sunulacak

Malatya’nın Arapgir ilçesinde kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

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