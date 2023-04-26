6 Şubat depremlerinin ardından esnek çalışma düzenine geçiş yapılan Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2 Mayıs itibaren hizmet vermeye başlıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından esnek çalışma düzenine geçiş yapılan Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2 Mayıs itibaren hizmet vermeye başlıyor. Konuyla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Merkez Binasında 55 Klinik, Fırat Semt Polikliniğinde 5 Klinik, Eski Malatya Semt Polikliniğinde 2 Klinik ile vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavi ve diş protez hizmetlerini vermeye başlayacaktır. Ayrıca ameliyathane aktif hale getirilmiş olup deprem öncesinde olduğu gibi implant işlemleri de devam edecektir" denildi.