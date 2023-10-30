Malatya’da 2023 yılında dilencilere yönelik 6 bin 734 denetim gerçekleştirildiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, dilencilik yaptığı tespit edilen 198 kişiye 58 bin 426 lira cezai işlem uygulandığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince müşterek olarak kurulan Mobil Huzur ve Denetim Ekibi, toplumun yardımseverlik duygularını sömürerek, insanlardan para ve yiyecek istemeyi alışkanlık haline getiren, kolay ve haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

2023 yılında Malatya’da 6 bin 734 adet denetim gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, 4 bin 275 adet dilencilik faaliyeti engellendiklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, “Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, kavşak, meydan ve bulvarlarda tespit edilen dilencilere yönelik denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek, dilencilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereği idari para cezası verilerek, dilencilikten elde etmiş oldukları gelirin mülkiyeti ise Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirilmektedir” dedi.

Mobil Huzur ve Denetim ekibi olarak 2023 yılında şuana kadar dilencilik yaptığı tespit edilen 198 kişiye müdahale edildiğini ve toplam 58 bin 426 lira cezai işlem uygulandığını belirten Hanbay, ayrıca dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 485 lira paraya da ilgili mevzuat hükümlerince el konulduğunu aktardı.

Denetimlere ara verilmeyecek

Hanbay, vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlere ara verilmeden devam edileceğini de ifade ederek, “Yılsonuna kadar dilencilik faaliyetlerini minimum seviyeye çekmek için ekiplerimiz üstüne düşen görevi yerine getireceklerdir. Vatandaşlarımızdan da duygu sömürüsü yapan dilencilere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz” diye konuştu.