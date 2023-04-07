Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki depremzede esnaf için konteyner çarşı kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde tarihinin en büyük yıkımını yaşayan Doğanşehir ilçesinde ise bir taraftan kalıcı konutlar ve konteyner kentler için çalışmalar sürerken diğer taraftan da esnaf için konteyner çarşılar kuruluyor.

“Çarşılardan birinde sona geldik diğeri için çalışmalar sürüyor”

Hayatın normalleşmesi için Doğanşehir’de çalışmaların sürdüğünü kaydeden İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "6 Şubat depremleri sonrasında hayatın normalleşmesi gerekiyor. Bu normalleşme süreci içerisinde de deprem öncesinde faaliyet gösteren esnafımızın dükkanlara ihtiyacı var. Ancak merkezdeki dükkanlar hasarlı ve yıkılmış durumda. Bu noktada vatandaşların alışveriş yapması mümkün gözükmediği için hemen hızlıca konteyner çarşıların kurulması için çalışmalara başladık. Sivas Belediye Başkanımız 50 adet konteyner göndereceğini söyledi. Son 12 konteyner kaldı. Onlar da geldiğinde esnaf çarşımız tamamlanmış olacak. Hayatın normalleşmesi için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Esnafımız için yeterli bir çarşı noktasında yetersiz kalıyor bu çerçevede ikinci bir çarşı için Vahap Küçük Meydanı’nda da çalışmalara başlandı. Buraya da ikinci çarşımızı kuracağız" dedi.

“El birliği ile sıkıntılı süreci kısa sürede atlatacağız”

Depremin ilk anından bu yana devletin tüm kurumlarıyla Doğanşehir’de sahada olduğunu da hatırlatan Zelyurt, "Hayatın normalleşmesi için çadırların ardından konteyner kentler ile çarşıların kurulması ve kalıcı konutlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk kazmanın vurularak temellerin atılması sağlandı. Devlet ve belediye olarak boş durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız ilçemizi ziyaret ederek bizlerden desteklerini esirgemediler. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntıları atlatacağız" diye konuştu.