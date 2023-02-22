Depremin büyük hasara yol açtığı Malatya’da depremzede çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Depremin büyük hasara yol açtığı Malatya’da depremzede çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından binlerce binanın yıkıldığı Malatya’da depremzedeler toplanma alanlarında kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren çocukların da deprem psikolojisini atlatması adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Malatya Park AVM’de depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için günlük sıcak yemek ve AVM kapılarını açarak yaraların sarılmasına katkı sunuyor. AVM yanında kurulan çadır kentte bulunan depremzede çocuklar için Malatya Park AVM açık otopark alanında gösteri düzenledi.

Çeşitli tiyatro ve gösterilerin yer aldığı etkinlikte çocukların yüzleri günler sonra gülerken etkinlik bir nevi büyük moral oldu.