Malatya il Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler depremzede çocukları unutmadı. Ekipler ziyaret ettikleri Doğanşehir’de çok sayıda depremzede çocuğa kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren sahada bulunarak yaraların yarılması için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Çocuklarla çeşitli oyunlarda oynayan jandarma ekipleri depremzede çocukların unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.