Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenerek Arapgir’e yerleşen depremzede ailelerin çocukları için sürdürülebilir medya sanat aktiviteleri yolu ile psikososyal destek atölyeleri oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da depremzede aileler ve çocuklarına yönelik sanat atölyelerinde psikososyal destek amaçlı etkinlikler düzenleniyor. Arapgir Belediyesi Kaşkaloğlu Konağı’nda Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun talimatıyla oluşturulan atölyelerdeki etkinlikler belediyenin eğitim ve kırsal kalkınma koordinatörlüğü bünyesinde yürütülürken, konak ve bahçesinde kurulan aktivite çadırlarında haftanın 4 günü etkinlik düzenleniyor.

Arapgir Belediyesi Eğitim ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Yönetmen-Yazar Yalçın Özbek tarafından organize edilen etkinliklerle çocukların depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşması ve medya sanat branşlarında beceriler kazanması hedefleniyor.