Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan merkezli meydana gelen 2 büyük depremde ağır tahribatın oluştuğu Malatya’da, aralarında tarihi camilerin de bulunduğu 25 cami yıkılırken, 3 din görevlisi vefat etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan merkezli meydana gelen 2 büyük depremde ağır tahribatın oluştuğu Malatya’da, aralarında tarihi camilerin de bulunduğu 25 cami yıkılırken, 3 din görevlisi vefat etti.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı ve evvelsi gün Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremler sonrası Malatya’da, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybederken, 10 bini aşkın kişi yaralandı. Depremlerde toplamda acil-ağır-yıkık 28 bin 914 binanın olduğu, Malatya genelinde aralarında Tarihi Ulu Camii, Yeni Camii ve İbrahim Perk Camii’nin de bulunduğu 25 cami yıkıldığı bildirildi. Vatandaşlar ise depremin ilk anından ezan seslerinin yükseldiği kentteki bazı cami ve Kernek Karagözlüler Camii’inde 5 vakit namazlarını eda ediyor.

Öte yandan, Battalgazi Hanımın Çiftliği Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Ali Şener, Yeşilyurt Hıdırağa Camii Müezzin Kayyım İbrahim Konyalı ile Yeşilyurt Fahri Kığlı Diyanet Sitesi Vakfı Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşegül Gökçe depremlerde hayatını kaybetti.

“Bizim camimiz depremin olduğu andan itibaren 5 vakit henüz kapanmadı”

Depremlerde yıkılan veya hasar alan camilerin olduğunu belirten Malatya Karagözlüler Camii İmam Hatibi Necmettin Ceylan, “ 6 Şubat saat 04:17 itibariyle yaşanan depremde Malatya’mızdaki ve diğer illerdeki çoğu camiler maalesef hasar aldı, bazıları yıkıldı. Özellikle Malatya’da Yeni Camii ve Battalgazi’de bulunan Ulu Camii’miz ve diğer büyük camilerimizin çoğu hasar aldı. Büyük camilerden Kernek Karagözlüler Cami, çok şükür ayakta ve ciddi manada hasarımız yok. Şu anda camimiz ibadete açık. Merkezi sistem daha önceden Söğütlü Camideyken bizim camiye alındı. Diğer camilerde de ezan sistemi açık ve bazı yerlerde kullanılıyor. Bu anlamda camilerimiz inşallah en kısa zamanda yaralarımız sarıp ibadete devam edeceğiz. Bizim camimiz depremin olduğu andan itibaren 5 vakit henüz kapanmadı ve ibadete devam ediyoruz” dedi.

Camiye namaz kılmaya geldiğini belirten vatandaşlardan Mahmut Birdişli, “Allah mekanlarını cennet etsin. Camide az kişi barınmıyor. Namaz kılma ve abdest alma yerlerimiz açık. Bilenler için büyük bir nimet. Olanlara takdiri ilahi demekten başka bir şey yok. Allah’ın mekanı, değişen bir şey yok. Merkez cami yenilendi. Hatta yanlarına da güçlendirme yaptılar ama maalesef güçlendirmeler patladı. Cenabı Allah’ın büyük bir afeti desek de olur, bizlere ikazı desek de olur. Esas olarak bundan ibret almamız lazım. Cenabı Allah yarattığı kulun düşmanı değil. Bilenler için bunlar bizlere birer ikazdır” ifadelerini kullandı.