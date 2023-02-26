Depremin vurduğu Malatya’da, sivil toplum kuruluşları da depremzedelerin yaralarının sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor.

Depremin vurduğu Malatya’da, sivil toplum kuruluşları da depremzedelerin yaralarının sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor.

Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, sosyal dayanışma faaliyetleri çerçevesinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında Malatya ile İstanbul arasında kurduğu gönül köprüsünü güçlendiriyor. Depremlerden hemen sonra hayırsever iş insanlarının destek ve katkıları ile Malatya’ya 6 tır yardım malzemesi gönderen Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, depremlerde zarar gören vatandaşlara içerisinde temel gıda maddeleri bulunan gıda kolisi, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, hasta bezi, bebek maması ve kışlık içlik dağıttı.

Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Şener, Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi, vakıf üyesi Nuri Osman Karabulut, Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı Malatya Koordinatörü Bekir Conger, İstanbul’dan vakıf çalışmalarına gönüllü olarak gelip katılan üniversite öğrencisi Mehmet Çakır ve vakıf gönüllüleri gıda kolilerinin hazırlanması ve dağıtımında hazır bulundular.

Malatya merkezdeki depremzedeler ile evlerinin yıkılması sonucu Pütürge ve Doğanyol’a giden depremzedeler ile mağdur ailelere 325 gıda paketleri vakıf görevlileri ve muhtarlar tarafından tek tek evlerinde veya çadırlarında teslim edildi. Malatya’daki gıda paketleri direk yetim olan ihtiyaç sahiplerinin çadırlarına bırakıldı.

Bu arada, Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı dağıtmış olduğu gıda kolisindeki temel gıda maddelerinin tamamını yaşanan depremler sonrasında mağdur olan Malatya’daki işletmelere destek ve katkı vermek amacıyla direk Malatya’dan temin etti.

Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı Heyeti, Pütürge Kaymakamı Özgü Özen ve Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk ile de bir araya gelerek, Pütürge ve Doğanyol’a yönelik eğitim, sosyal destek ve kültürel projeler konusunda istiarelerde bulundular.