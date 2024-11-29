Malatya’yı deprem sonrası hızlı bir şekilde ayağa kaldırmayı hedefleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçedeki rezerv alanlarında inşa edilen yeni konutların ve devam eden dönüşüm projelerinin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Başkan Geçit, “Malatya’yı hem şehir merkezindeki dönüşümle hem de çevredeki inşaat faaliyetleriyle yeniden canlandıracağız” dedi.

6 Şubat 2023’deki depremlerin yıktığı Malatya’da yeni konutların yapımı hızla sürerken, rezerv alanı ilan edilen bölgelerde de binlerce yeni bina yükseliyor. Yeşilyurt ilçesinde rezerv ilan edilen 10 farklı bölgede hummalı bir çalışma devam ederken, 21 alanın da ihalesi yapılarak yakın zamanda inşa işlemlerine başlanılacağı ifade edildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ndeki rezerv alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt ve Malatya’yı en kısa zamanda ayağa kaldıracaklarını söyledi. Yeşilyurt ilçesinde ihale süreci tamamlanan birçok alanda inşaat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Geçit, Yakınca’da Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı 7 bin konutun tamamının ise teslim edildiğini söyledi. Malatya’da şu ana kadar 17 bin 400 konutun teslim edildiğini belirten Geçit, “Bunun 7 bini ilçemizdeki İkizce bölgesinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

"Mayıs ayında teslimatlar yapılacak"

Yakınca Mahallesi’nde yerinde dönüşüm sürecinin de devam ettiğini belirten Başkan Geçit, bin 80 konut 58 dükkan projesinin önümüzdeki mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Malatya’da toplam 49 rezerv alanı bulunduğunu ve bunlardan 37’sinde inşaatların başladığını ifade eden Başkan Geçit, “İkizce’de yakın dönemde 12 bine yakın konut tamamlanacak. Bunların 7 bininin anahtar teslimi yapıldı. Vatandaşlarımız taşınıyorlar ve evlerinde yaşamaya başladılar. İkizce’de toplamda 20 bin konut yapımı planlanıyor. Malatya’yı hem şehir merkezindeki yerinde dönüşüm hem çeperlerinde yapılan inşa faaliyetiyle hem de merkezlerde yapılan rezerv alan çalışmalarıyla ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“31 Mart’tan sonra bir dönüşümü gerçekleşirdik”

Yine şehirdeki devam eden güçlendirme projelerine de değinen Başkan Geçit, Yeşilyurt ilçesinde güçlendirmesi onaylanan 268 projenin olduğunu söyledi. 5 projenin ise yargı süreçlerinden dolayı beklediğini belirten Geçit, “Bizde bekleyen bir dosya yok. Bize daha önce verilmiş güçlendirme ruhsatı için bekleyen herhangi bir dosya bulunmuyor. Biz 268 ruhsat verdik, bunların yüzde 60’ınında inşa süreçleri bitti, kabullerini yaptık ve vatandaşlarımız taşınmış durumda. Yerinde dönüşüm konusunda özellikle Bostanbaşı bölgesi önem kazanıyordu. Burada depremden önce bina yüksekliği serbestti ve bir takım konutlar üretilmişti. 31 Mart’tan sonra bir dönüşümü gerçekleşirdik. Beş gün içinde yapılaşmaya ait kararları alarak, yerinde dönüşümün önünü hemen açtık. Şu anda yerinde dönüşüm ile ilgili Yeşilyurt’un onayladığı 45 proje var ve bu bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bekleyen 7 proje bulunuyor, o projelerde en kısa zamanda ruhsatlandırılacak” ifadelerine yer verdi.

31 Mart seçimlerinden önce verdikleri şehri 2 yılda ayağa kaldırma sözlerinin takviminin sorunsuz işlediğini ifade eden Başkan Geçit, “Sadece inşaat faaliyetlerini bitirmekle kalmayacağız. Şehri spor, sanat, kültür ve tarihi yönleriyle de ayağa kaldıracağız. Depreme ait tüm yaraları, izleri 2 yılda kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“Malatya’nın sahibi var”

Zaman zaman ‘sahipsiz Malatya’ gibi ifadelerin kullanıldığına değinen Başkan Geçit, “Bunlar çok bilinçli söylenen sözler değil. Malatya’nın sahibi var. Valisi, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, STK’lar, iş adamları ve tüm Malatyalılar bu kentin sahibi. Malatya’nın sahibi var, kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Yeşilyurt ilçesindeki köy konutları ile ilgili yapım süreçlerine de değinen Başkan Geçit, “İlçemizin 5 kadim bölgesi var. Bunlar Çırmıhtı, Gündüzbey, Barguzu, Kilek, Banazı. Şu an Çırmıhtı’da 25 köy konut yapımı başladı. Arsası müsait olan tüm alanlara köy konutu inşa edilecek. 500’e yakın arsa bu süreçte belirlendi ve ihale süreçleri başlatıldı. Yapılaşmaya uygun olmayan arsalar ise hak sahiplerinin olacak. Kimsenin arsasına devlet el koymaz. Arsası küçük olan hak sahipleri için de çözüm üretildi. Yakınca’da Artıçtepe diye bir bölgemiz var. Buraya yapacağımız konutları da bu arsa sahiplerine vereceğiz. Bununla ilgili de şu an çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.