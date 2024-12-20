İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) düzenlenen "Depremin İnsan Haklarına Etkisi" başlıklı konferans, depremlerin toplumsal ve bireysel düzeydeki insan hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Konferansa İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel moderatörlük yaptı, Avukat Özcan Çetin ve Avukat Cahit Güneş de konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Tuncel, depremin sadece bir doğal afet olarak değil, aynı zamanda insan hakları açısından da önemli bir konu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Tuncal, yaşama hakkının korunmasının önemini belirtti.

Avukat Cahit Güneş, afetlerin özellikle sağlık, eğitim, barınma ve çalışma hakları gibi temel insan hakları üzerinde onarılamaz etkiler oluşturabileceğine değindi. Afet öncesi ve sonrası devlet yükümlülüklerini ayırarak, afet öncesi hukuki düzenlemeler ve denetimlerin, afet sonrası ise müdahale ve hak koruma önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Avukat Özcan Çetin ise, "İnsanları deprem öldürmez, insanları binalar ve ihmaller öldürür" diyerek, güvenli yapılar inşa etmenin önemini vurguladı. Çetin, deprem ve diğer doğal afetlerin, insanların temel haklarını ihlal eden sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ayrıca, afet sonrası toplumun yeniden inşasında insan haklarının korunmasının önemine de değindi.

Konferans, deprem sırasında ve sonrasında yaşanan hak ihlallerine odaklanarak, özellikle kadın, çocuk ve engelli bireylerin daha fazla mağduriyet yaşadığını, adil yargılama ve eşit düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı. Etkin yardım ve adil düzenlemeler için uluslararası hukukun önemine de dikkat çekildi. Konferans, katılımcıların soruları ve konuşmacıların yanıtlarıyla sona erdi.