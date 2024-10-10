AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar alması sonucu ibadete kapatılan Akçadağ Merkez Çarşı Cami ile Yeşilyurt Hacıbekir Cami’de restorasyon çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Malatya’da Akçadağ Merkez Çarşı Cami ile Yeşilyurt Hacıbekir Cami’de restorasyon çalışmaları sürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar alması sonucu ibadete kapatılarak restorasyona alınan Akçadağ Merkez Çarşı Cami ile Yeşilyurt Hacıbekir Cami’de restorasyon çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

“Camiler bizim kimlik kartımız”

Malatya’da devam eden inşa, imar ile ihya çalışmalarının bütüncül bir şekilde ele alındığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Akçadağ Çarşı Camii’miz ve Yeşilyurt Hacıbekir Camii’miz titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Bu tarihi yapılar, Malatya’mızın kimliği ve kültürel mirası açısından büyük önem taşıdığından, onarım süreçlerini en ince ayrıntısına kadar özenle planlanmış durumdayız. Yer teslimi gerçekleştirilen her iki camimizin de zemin etüt çalışmaları tamamlanmış ve nitelikli malzemelerin ayıklama ve ayrıştırma işlemleri büyük bir dikkatle yapılmıştır. Cami içinde bulunan minber ve kürsüler gibi kıymetli unsurlar, tadilat sürecinden etkilenmemesi adına koruma altına almış durumdayız. Simge yapılarımızın ihya çalışmalarını yakından takip ediyor, en kısa sürede ibadete açılması için tüm süreci hassasiyetle sürdürüyoruz. Malatya’mızın tarihine ve manevi mirasına sahip çıkma bilinciyle, bu çalışmalarda hemşerilerimizin desteği ve duaları bizlere güç vermektedir. İnşallah, bu önemli yapılarımızın tekrar cemaatleriyle buluşacağı günleri göreceğiz” ifadelerini kullandı