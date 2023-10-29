Asrın felaketinde Malatya’da yıkılan binalarının yüzde 99’unun 2000 yılı öncesi yapılan eski yapılar olduğunu söyleyen Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, acilen kentsel dönüşümün tüm mahallelerde yapılması gerektiğini söyledi.

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya’da yıkılan binaların geneli 2000 yılı öncesi yapılan eski yapılar. Deprem sonrası tüm mahalleri ziyaret ederek yıkımın boyutu ile ilgili incelemelerini sürdüren Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, " Malatya genelinde kontrolsüz ve gelişi güzel yapılan bu eski yapıların büyük çoğunluğunu oluşturan Battalgazi ilçemizde incelemeler yaparak sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarımızı dinledik. Çarşı merkezimizin bir an önce ayağa kaldırılarak esnafımızın ticarete başlamasının önemini aylardır dile getiriyoruz" dedi.

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Fidanel, depremden önce 27 bin nüfusu bulunan Göztepe Mahalleainde 650 binanın yıkıldığını ifade etti. Mahalle halkının eski düzenine dönmesi ve evlerine yeniden kavuşabilmesi için Kentsel Dönüşüm projesinin acilen başlatılması gerektiğini de dile getiren Fidanel, "Bunun gibi birçok mahallemiz var. En çok can kaybının olduğu eski yapı stoğunun yüzde 70’inin Battalgazi ilçemizde olduğunu biliyoruz. Yıllardır dile getirdiğimiz Kentsel Dönüşüm konusu depremlerden önce yapılmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybımız olmayacaktı maalesef. Malatya olarak ciddi kayıplarımız olsa da şehrimizi ayağa kaldırabilmek ve eski günlerini tekrar geri getirebilmek için hiç durmadan hem sahada hem de masada çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.