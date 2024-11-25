Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası dağda mahsur kalan 2 çoban ile 16 araç yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldı.

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası Malatya- Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, Malatya-Adıyaman ve Elazığ kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alev alev yanan muz yüklü tırdan geriye demir yığını kaldı Alev alev yanan muz yüklü tırdan geriye demir yığını kaldı

Kent merkezinde birçok noktada aydınlatma direkleri ile ağaçların devrildiği yağışlar sonrası Hekimhan ilçesinde mahsur kalan sürü sahibi ile 2 çoban 4 saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı.

Darende ilçesi Gürün mevkiinde yolda kalan 16 araç da ekipler tarafından kurtarılırken kapalı olan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: iha