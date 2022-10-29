Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Hulusi Şahin, “Bizler Cumhuriyetimizle ve cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gurur duyduk. Ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzu bir kere daha gördük” dedi.

Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Hulusi Şahin, “Bizler Cumhuriyetimizle ve cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gurur duyduk. Ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzu bir kere daha gördük” dedi.

Malatya’da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum müdürleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler, TSK mensupları, STK temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda konuşan Vali Şahin, "Bu etkinliklere halkımız yoğun ve coşkulu bir şekilde katılım sağladı. Etkinlikleri ilgiyle, sevgiyle, coşkuyla izlediler. Bizler Cumhuriyetimizle ve Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gurur duyduk. Ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzu bir kere daha gördük. Biz bu kadar güçlü olmasak bu coğrafyada bizi barındırmazlar. Biz ayakta, diri ve iri olmak zorundayız. Biz ayaklarımızın üzerinde kendi gücümüzle durduk. Devletimizi ilimle, irfanla kurduk ve bundan sonra da devletimizi ilimle irfanla ayakta tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinin katkısıyla müzik dinletisinde gerçekleştirildiği resepsiyon sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pastasını Vali Şahin, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birlikte kesti.