Malatya’da Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İnönü Caddesi üzeri Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleşen program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Çok sayıda vatandaşın da ellerinde Türk Bayrakları ile takip ettiği törende Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan askeri araç ile halkı selamladı.

Daha sonra programda bir konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı, Cumhuriyet’in Türk tarihinin en önemli gurur tablolarından biri olduğunu belirterek, tüm Malatyalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in işgalin, yokluğun yıkılmışlığın ardından yok olmak üzere iken millette alınan güç ve inançla yeniden filizlenmenin yeniden bir başlangıcın adı olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, Cumhuriyetin bir millet sözleşmesi olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirilirken, halk oyunları ekibi tarafından ise folklor gösterisi yapıldı.

Son olarak askeri tören birlikleri, askeri araçlar, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı araçlar, Gazi Dernekleri ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

Vatandaşların geçit törenine yoğun ilgi göstererek Türk Bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.