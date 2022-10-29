Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü Malatya’da coşku ile kutlandı.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü Malatya’da coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Vali Hulusi Şahin, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı önünde Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan, Malatya Valisi Hulusi Şahin, “ Cumhuriyetimiz artık asırlık bir çınar oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaş gününü kutlamaya sadece bir yıl kaldı. Son iki yüzyılda batılı egemen güçler adeta bin yıllık bir hesabın intikamını alırcasına devletimizi dört koldan saldırılarla yıpratmışlardı. Cepheden cepheye koşan Türk milleti hem insan kaynağı hem de iktisaden bitme noktasına gelmişti. Birinci cihan harbinin sonunda bize iki seçenek bırakıldı. Ya bizi biz yapan bağımsızlığımızı manda ve himayeye terk edecektik ya da vahşi bir kıyım ile yok edilecektik. Türk milleti, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dedi. Bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi miras bıraktı. Cumhuriyeti kuran neslin millet ve memleket sevgisini fedakarlığını tarif etmek mümkün değil. Türk milletinin her bir ferdi bu gurur ile yaşamalıdır. Aradan geçen 99 yılda atlattığımız onca badireye rağmen başladığımız noktaya bakarak bugün geldiğimiz seviye ile atamıza gönül rahatlığıyla seslenebiliriz. Atam, emanetin emin ellerde, açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyen evlatların bugün Türkiye’yi 800 milyar doları aşan milli geliri, 225 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı. Bugün yerli insansız hava araçlarımız, yerli milli helikopterlerimiz göklerde süzülüyor. Hedefimiz belli. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiir okuması ve resmigeçidin yapılmasıyla sona erdi.

Törene, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.