Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda; 495 adet cinsel içerikli ürün, 1 kilo 176 gram kubar esrar ve 3 adet silah ele geçirildi.

Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda; 495 adet cinsel içerikli ürün, 1 kilo 176 gram kubar esrar ve 3 adet silah ele geçirildi.

Alınan bilgiler göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kent merkezinde gümrük kaçağı ürünlerin satışlarının yapıldığı adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 495 adet cinsel içerikli ürün, 39 adet elektronik sigara, 130 adet elektronik sigara likiti, 3 adet tabanca ile 1 kilo 176 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan bir başka operasyonda ise 42 adet metal sikke, 1 adet metal madalyon, 1 adet dedektör, 2 adet define arama çubuğu ve 3 adet kaya kırıcı ele geçirilirken, M.A. ile birlikte 5 kişiye işlem yapıldı.