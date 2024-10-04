Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından ‘İtfaiye Haftası’ kapsamında hafta boyunca farklı birçok etkinlik gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında hafta boyunca eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı birçok farklı etkinlik düzenledi.



İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 okuldan yaklaşık 1000 öğrenciyi İtfaiye merkez binasında misafir etti. Yangın anında yapılması gerekenler ve İtfaiyecilerin kullandıkları malzeme ve ekipmanlar hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve Kızılay ile işbirliğiyaparak, bazı konteyner kentlerde çocuklar için itfaiye oyun parkı kurarak çocukları eğlendirildi.

İtfaiye haftası münasebetiyle; Malatya City AVM 'de stant açan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ziyaretçileri yangın söndürme, arama kurtarma gibi konularda da bilgilendirdi. Hafta boyunca öğrenciler ve vatandaşlar itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu ve etkinlikler büyük ilgi gördü.

İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında görevi başında şehit olan itfaiye erleri de unutulmadı. Şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı kerim okunup duaları edildi.