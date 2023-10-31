Deprem bölgesi olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, yasağa rağmen bazı aileler çocukları ile birlikte canlarını da tehlikeye atarak molozlar arasında hurda topluyor.

Asrın felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir alıyor.

İnönü Caddesinde depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sonrası küçük çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir hurdaları topluyor. Malatya Valiliği’nin enkaz alanına girişleri yasak yapmasına rağmen, buna aldırış etmeyen çocuklar iş makinelerinin de çalışmalarını zaman zaman engelliyor. Polis ekipleri bu kişileri birçok alanda enkaz alanına girmelerine izin vermezken, zaman zaman da buna aldırış etmeyen çocuklar bu tehlikeli işe devam ediyor.