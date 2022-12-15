Malatya’da uyuşturucu madde ticareti ile hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti ile hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da polis ekiplerinin vatandaşların güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtelif noktalarda yaptıkları uygulama ve denetimlerde 307 adet uyuşturucu hap ile çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirdi.

Çalışmalarda gözaltına alınan 11 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.