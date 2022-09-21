Akşam karanlığını aydınlatan şimşekler kartpostallık görüntüler oluştururken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olacağı bildirildi.

Malatya’da bir süredir etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağışla birlikte art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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