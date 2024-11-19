Malatya’da yol kontrol esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta buzdolabı içerisine gizlenmiş 11 kilogram 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramalarda buzdolabı içerisine gizlenmiş 11 kilogram 650 gram skunk maddesi ele geçirilirken, M.B., N.Y. ve F.H. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.