Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’da kar yağışının başlaması ile birlikte genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar doğrultusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, teknik ekibi ile yaptığı koordinasyon toplantısının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları için 269 araç ve bin 46 personelin 34 noktada hazır bekletildiğini duyurdu. İlçe belediyeleriyle koordineli olarak toplamda 337 araç ve bin 285 personelin 56 noktada görevlendirildiğini belirten Başkan Er, ayrıca 9 bin ton tuz stokuyla don olaylarına karşı da hazırlıklı olduklarını ifade etti. Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, Ulaşım Hizmetleri Dairesi, Zabıta Dairesi, İtfaiye, Temizlik İşleri ve MASKİ ekiplerinin kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara çağrı: Zincirsiz yola çıkmayın

Başkan Sami Er, hemşehrilerinden yoğun kar yağışı süresince özel araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmamalarını ve zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istedi. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesinin trafikteki aksaklıkları azaltacağına dikkat çeken Başkan Er, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini rica etti.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşları da unutmadı. Başkan Er, 444 51 44 numaralı Tek Adımda Çözüm Merkezi’ni arayan evsiz vatandaşların barınma ihtiyaçlarının belediyenin imkânlarıyla karşılanacağını açıkladı.

Sağlık sorunları olan vatandaşlar için özel önlemler alınıyor

Sağlık sorunları olan vatandaşlar için özel önlemler alındığını dile getiren Başkan Er, kemoterapi ve diyaliz tedavisi görenler ile doğumu yaklaşan hamilelerin misafirhanelerde ağırlanacağını belirtti. Sağlık İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan, kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar için 8 adet paletli ambulansın da hazır olduğunu söyledi.

Başkan Sami Er, “Vatandaşlarımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldık. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için ekiplerimizle 24 saat görev başındayız” diyerek sözlerini tamamladı.