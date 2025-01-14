Malatya’da boş arazide henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.