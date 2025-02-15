Malatya’da, konteyner kentte aranması bulunan bir zanlı gözaltına alınmaya çalışıldığı esnada bıçakla saldırdığı polis memurunu yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi MALET-2 konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan aranması bulunan İ.K., ekipler tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı esnada polis memuru E.D.’ye mukavemet göstererek bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan polis memuru yaralanırken, zanlı kendini konteynere kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralı polis Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, zanlı İ.K. ise etkisiz hala getirildikten sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memurunun hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.