Malatya’da husumetli şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Teknoloji Sokak’ta karşılaşan husumetliler H.G. ile M.A., B.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.G. bıçakla yaralanırken, diğer 2 şahıs kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.