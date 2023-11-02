Malatya’daki beton talebinin karşılanması ve piyasadaki beton fiyatlarını dengelemek adına kurulan MESTON beton üretim santralindeki çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beton üreticilerine seslenerek, “Haksız kazanca yeltenmeye kalkmayalım” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON beton üretim santralinin faaliyete geçtiğini ve fahiş fiyatların bundan sonra dizginlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gürkan, gerektiği takdirde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin üretim santralleri kurmaya devam edeceğini söyledi.

MESTON beton santralinin de hizmete girdiğini belirten Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Esenlik şirketimizin şehrimizin doğusundaki beton santralinin faaliyete başlaması münasebetiyle açıklama yaptık. Dedik ki bundan sonra Malatya’da betonun metreküpü bin 500 lira artı KDV olacak. Şehrin doğusundaki inşaatlarla ilgili siparişleri Esenlik şirketimiz alacak ve ilgili talep yerlerine sunacak, dedik. Bugün de şehrin batısında olan MESTON’un yapmış olduğu beton santralindeyiz. Buradaki beton santralimiz de faaliyete geçmiştir. Şu anda aldıkları siparişler doğrultusunda gerekli arzları yapmaktadırlar. Esenlikte olduğu gibi MESTON şirketimiz de bin 500 lira artı KDV ile betonun metreküpünün dağıtımını gerçekleştirmektedir” dedi.

Beton fiyatlarındaki pahalılığa dikkat çeken Başkan Gürkan, “Beton santrali şirketlerine tekrar seslenmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak maliyet analizleri yaptık. 2 bin 500 üzerindeki rakam çok yüksek bir rakamdır. Daha fazla indirime geçmelerini söylemek istiyorum. Aksi takdirde üçüncü dördüncü, beşinci santralleri de açmak durumunda kalırız. Dolayısıyla fırsatı ganimet bilip kendi cebimizi doldurma anlayışı içerisinde değil, şehrimizin bu acı tablosuna nasıl merhem oluruz, anlayışı içerisinde ticari faaliyetlerimizi yürütmemiz gerekir, diye düşünüyorum. Doğrusu da bu olsa gerek, diye düşünüyorum. Bu yüzden tüm hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle üretici arkadaşlarımız bu kurallara uysun. Sadece inşaat sektörü için değil, aynı zamanda diğer inşaat ürünlerinin üretilmesi noktasında da fiyatlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bu anlamda şehrimizin batısında inşaat malzemeleri satan bir iş yerimiz var. Görüştüğümüz bir arkadaşımız da şehrimizin doğusuna inşaat malzemesi satacak bir iş yeri açacağını söyledi. Ona da şunu ifade ettim. Her ürün üzerinde muhakkak fiyatı olsun ki kıyaslama yapılsın. Kıyaslama yapıldığında diğer yerdeki ürünlerle arasında fiyat farkı olduğu zaman Belediye olarak iş ve işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Onun için müteşebbis kardeşlerimizin hak ve hukukunu koruma noktasındaki hassasiyetimiz ve hususiyetimiz tamdır. Ancak haksız rekabet ve haksız kazançla ilgili tutum ve davranışlarımız nettir” diye konuştu.

Depremlerin etkisiyle yıkılan Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılacağını da ifade eden Başkan Gürkan, “Tüm hemşerilerime sesleniyorum. Şehrimiz yıkıldı. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. El birliği ile ayağa kaldıracağız. Fakir, fukara, zengin, varlıklı demeden herkesle el ele vereceğiz ve bu şehri ayağa kaldıracağız. Haksız kazanca yeltenmeye kalkmayalım. Bunu tüm sektörler için altını çizerek ifade ediyorum. Beton santralinin şehrimizin yeniden imarına ve inşasına, MESTON’a ve Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.