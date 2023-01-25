Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında sürücünün bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı.

Malatya’da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında sürücünün bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Atabey feribot iskelesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, suya düşen araç içerisinde bulunan 7 yolcu ve bir sürücü ise ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Otobüsün sudan çıkarılması için çalışması yürütülen çalışmalar ise sürüyor