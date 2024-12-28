Malatya’da, merhum hayırsever iş adamı Bekir Ilıcak’’ın vefatının 1. yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Malatya’da, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu binasını yaptıran ve okula ismi verilen hayırsever iş adamı Bekir Ilıcak’ın vefatının 1. yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Programa, merhum Bekir Ilıcak’ın eşi Ayşe Ilıcak ve Ilıcak ailesinin üyeleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Müftüsü Sinan Şen, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan anma programı Darende İlçe Müftülüğü din görevlisi Hulusi Gümüşsoy tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Merhum Bekir Ilıcak’ın 83 yıllık hayatı boyunca gerçekleştirdiği önemli projeler, elde ettiği başarılar ve hayır işlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Doğanşahin, Bekir Ilıcak’ın Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu yardımlar öğrencilere sağlamış olduğu imkanlar nedeniyle minnet ve şükran borçlu olduklarını, Darende’de çıplak bir tepe vaziyetinde bulunan bir yerin, merhum Bekir Ilıcak’ın girişimleri ve destekleri sayesinde bugün bir güzide yükseköğretim kurumu yerleşkesi olarak yüzlerce öğrenciye hizmet etmekte olduğuna dikkat çekti.

Programda konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ise Rektör Prof. Dr. Recep Bentli’nin programa katılmayı çok arzuladığını ancak Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığındaki bir toplantıya katılması gerektiği için şehir dışında olduğunu belirterek, Prof. Dr. Recep Bentli’nin selam ve saygılarını aileye ve katılımcılara iletti. Prof. Dr. Orhan Gündüz konuşmasının devamında merhum Bekir Ilıcak’ın vakıf insanı olması hasebiyle kendisinin hayır ve yardımlarının Türkiye’de birçok yerde görüldüğünü ve bunların kendisinden geriye kalan eserler olduğunu ve bu eserlerin daima kendisinin hayır ile anılmasına vesile olacağını belirtti. Bekir Ilıcak’ın girişimleri ve destekleri ile kurulmuş olan Meslek Yüksekokulunun fiziki yapısı ve bu Meslek Yüksekokulunda yetişen gençlerin de kendisinin bırakmış olduğu en önemli eserler olduğunu ve dolayısıyla bu eserler yaşadıkça ve hizmet ettiği sürece hep hayırla yad edilmesine vesile olacağını ifade ederek, konuşmasının sonunda Ilıcak ailesine programa katılımlarından selam ve saygılarını iletti.

Rönesans Holding Onursal Başkanı merhum Bekir Ilıcak olmak üzere, Ilıcak Ailesi’nin girişimleri ve destekleri ile faaliyet göstermekte olan Rönesans Eğitim Vakfının ülkeye sağlamış olduğu eserler ve yürütmekte olduğu projelerin tanıtıldığı sunumla devam eden programda merhum Bekir Ilıcak’ın sevdiği eserlerden oluşan kısa bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Programın devamında Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu mezunu öğrenciler ve Rönesans Eğitim Vakfı bursiyerlerinin, Ilıcak ailesine ve Vakfa teşekkür ve saygılarını ifade ettikleri sinevizyon gösterisi sunuldu. Mezuniyetlerinin ardından, farklı bölgelerde kendi alanlarında işyeri açan veya kariyerlerine atılan öğrencilerin mesajları, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt tarafından üniversiteye katkıları nedeniyle Ilıcak ailesine teşekkür mahiyetinde olmak üzere Bekir Ilıcak’ın eşi Ayşe Ilıcak’a Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, meslek yüksekokulu seramik atölyesinde kendi elleriyle üretip işlemiş oldukları seramik tabak takdim edildi.

Hediye takdiminden sonra konuşmalarını gerçekleştiren Ayşe Ilıcak da Bekir Ilıcak’ın meslek yüksekokulunun inşasında ve faaliyete geçmesinde göstermiş olduğu azmi ve gayretleri anlatarak, Bekir Ilıcak’ın vefatından sonra aynı çabayı kendisinin devam ettirmek gayretinde olduğunu ve buna devam edeceğini belirtti. Ayşe Ilıcak, bu çabaların bu şekilde karşılık buluyor olmasını görmekten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi ve anma töreninin hazırlığında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm herkese teşekkürlerini iletti.