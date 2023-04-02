Malatya’daki depremzedelerin yaşadıkları alana “Bayburt Sokağı” adı verildi.

Konuya ilişkin Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Bayburt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ülkemizin Güneydoğusunda meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü deprem bölgesinde bulunarak vatandaşlarımızın yanında olduk. 7 Şubat tarihinden bugüne kadar dönüşümlü olarak 51 personelimiz ile deprem bölgesinde vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet verdik ve vermeye devam etmekteyiz.

11 ilimizi etkileyen depremin hemen ardından Müdürlüğümüz görev alanına tanımlanan Adıyaman ve Malatya illerinde dönüşümlü olarak görev yapan personellerimiz, hem psikososyal destek hem de yardımların toplanması, dağıtılması gibi çeşitli görevlerle vatandaşlarımızın yanında olarak depremin yaralarını birlikte sarmaya çalışmıştır.

Aynı görev bilinç ve sorumluluğu ile şuan Malatya’da görev yapan ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarından dolayı depremzedelerimiz ekibimizi onure etmek adına bulundukları çadır kentte yaşadıkları alana “Bayburt Sokağı” adını verdiler. Yaşanan bu zorlu süreçte ekibimize ekstra motive kaynağı olan bu nazik davranışından dolayı depremzedelerimize Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz.”