19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Malatya’da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Muhtarlar Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarete Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya genelinde faaliyet gösteren Muhtar Dernek Başkanları katıldı.



Muhtarlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e dernekbaşkanları adına çiçek taktim eden Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, “ Biz muhtarların19 Ekim tarihiniMuhtarlar Günü olarak 2015 yılındayayınlananbirgenelgeylekutlanmasınısağlayanSayınCumhurbaşkanımızateşekkürediyorum. MuhtarlarGünündebizlerikabuledenve biz muhtarların her zaman yanındaolanBüyükşehirBelediyeBaşkanımız Sami Er'e de muhtarlarımızadınateşekkürediyorum” dedi.

Muhtar derneklerininziyaretinde muhtarların yerel yönetimin temel taşı olduğunu belirten Başkan Er, “Muhtarlarımız, ülkemizde yerel yönetimlerin temel yapı taşıdır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerdeki en yakın temsilcisi olan muhtarlarımız, mahallelerinin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi bilen kişilerdir. Mahallelerimizin her sokağına kadar hizmet götürebilmemiz, siz değerli muhtarlarımızın katkılarıyla mümkün olmaktadır. Malatya’mızda, 719 mahallemizde görev yapan muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem milletimizi, hem de devletimizi temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.