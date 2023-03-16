Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi binasının Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasar alması nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi üzerine, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine Belediye yanında geçici bir yer tahsis edildi.

Düzenlenen bir program ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi için ‘Geçici Yer Tahsisi’ protokolü imzaladı.

Protokol imzalama programında açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Depremden sonra arkadaşlarımız bölgeye geldi ve gerekli raporlamalarını yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanan kanunla, İŞKUR’un yayınladığı genelgede basındaki arkadaşların önündeki engeller kalkıyor. Az, orta ve ağır hasarlı olmasına bakmaksızın, sizlerin beyanlarını esas alıp, gerekli şartları da yerine getirdiğinizde Kısa Çalışma Ödeneğinden istifade edebileceksiniz. Biz 6 ay dedik ama mevzuata göre 3 aylık bir süreci kapsıyor. Fakat Cumhurbaşkanımız bu kararı iptal etmediği müddetçe, kararın devam edeceği ihtimal dahilindedir. Basın İlan Kurumu’na bağlı 2 şubemiz yıkıldı. Dolayısıyla Hatay’ı Adana’ya, Kahramanmaraş’ı Gaziantep’e bağladık. Malatya’da da Başkanımızla telefonda ön görüşmeler yaptık ve basın mensupları için inşa edeceğimiz prefabrik yer için bir alan istedik. Biz, ‘Başkanım Malatya’yı kaybetmek istemiyoruz. Çünkü personelimizin çalışacağı bina kalmadı’ dedik. Sağ olsun başkanım hiç ikilemeden bize gerekli yeri tahsis etti. Malatya’nın mimarisine yakışır prefabrik bir bina yapıp, hizmetlerimize devam edeceğiz. Çünkü yarın bir gün Malatya, bölge olabilecek niteliktedir. Selahattin Başkanımızı çok sevdik. Bizlere özverili bir şekilde davrandı. Herkesin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Malatya’daki basının ivedilikle ayağa kalkması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Gürkan, “6 Şubat’ta vuku bulan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’de 11 ilde, 110 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah bu ve buna benzer felaketleri insanlık âleminin hiçbirine göstermesin. Tabii depremin parametrelerinden bütün birimler etkilendi. Basın da bunların içerisinden bir tanesidir. Biz, basının görev ve işlevlerini değerlendirirken, basının kamusal bir görev üstlendiğini her platformda basınla paylaştık. Basın mensuplarımız ve basın yayın organlarımız, toplumun beş duyu organıdır. Basındaki kamusal görevin temel amacı da haberlerin objektifliği, tarafsızlığı ve doğru kaynaktan doğru haberi vermesidir. Malatya basınının bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Malatya’daki basın mensubu arkadaşlarımın çalışmalarından da ziyadesi ile memnunum. Bu anlamda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüzle bir araya geldiğimizde basın mensubu arkadaşlarımızın açıkta kalmamaları için Kent Konseyimizi tahsis ettiğimizi belirttik. Ama Genel Müdürümüz, ‘Malatya’ya yakışır bir mimaride geçici prefabrik bir yapı yapmak istiyoruz’ dedi. Bende arkadaşlarıma söyledim ve belediyemizin yanında bir yer tahsisi yaptık. Böylelikle basın mensubu arkadaşlarımız iş ve işlevlerini yerine getirirken, güzel bir fiziki mekâna kavuşur. Biz şimdiye kadar hep basınımızın yanında olduk. Yerel basına da kendi ölçütlerimiz içerisinde ve yasal mevzuata uygun bir şekilde destek vermeye çalıştık. Yerel basınımızın ayakta durması lazım. Çünkü basın ayağa kalkmadan şehri ayağa kaldıramayız. Bu vesileyle imzalayacağımız protokolümüzün de Malatya’daki basın camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.