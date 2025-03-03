Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından tek perdelik dram “Barış Ressamı” adlı oyun seyirciyle buluşturuldu. İki gün art arda sahnelenen oyun, seyircilerden tam not aldı.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda oynanan “Barış Ressamı” Mavi Marmara Şehitleri anısına sahnelendi. Filistin’deki İsrail zulmünü anlatan oyun, başarı göstererek seyircinin takdirini topladı.

İsraillilerin işkence yaptığı Filistinli Ressamı anlatan oyun, Ressamın bir resim kağıdı istemesi üzerine ne yapacağı sorulduğunda “Bir gemi çizmek istiyorum. Çizeceğim gemi bir barış gemisi olacak” cevabını veriyor. Oyunun sonunda işkence gören ressam, vurularak şehit ediliyor.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM ile Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle sahnelenen ve Burak Gün’ün yazdığı “Barış Ressamı” oyununu Cemal Meşeoğlu yönetti. Oyunda, Ömer Faruk Acun, Fatih Akgün, Mehmet Ersin Yeşilkaya, Mert Karabulut ve Mustafa Yüksel rol aldı.