Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 1. kattaki evinin balkonunda düşen bir kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evliyaoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden A.M. çıktığı balkonda dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İki apartman arasına düşen şahsa ulaşmaktan zorlanan ekipler uzun uğraşlar sonrası A.M.’yi bulunduğu noktadan alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.