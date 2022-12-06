Malatya Balık Pazarı’nda kilogramı 80 TL’den satışa sunulan istavrit yoğun ilgi görürken, balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduklarını belirtiyor.

Malatya Balık Pazarı’nda kilogramı 80 TL’den satışa sunulan istavrit yoğun ilgi görürken, balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduklarını belirtiyor.

Malatya Balık pazarında hamsi 70, istavrit 80, alabalık ise 75 liradan satışa sunuluyor. Pazarda kilogramı 80 TL’den satışa sunulan istavrit yoğun ilgi görürken, balıkçı esnafı ise satışlardan memnun olduklarını belirtiyor. Bereketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden balıkçı esnafı Murat Acet, "Balık sezonu palamutla başladı. Beklediğimizden fazla sürerek iki buçuk ay kadar devam etti. Palamut bitti ardından çinekop ve istavrit başladı. Şu sıralar denizlerde fırtına var balık fiyatları bazen düşüyor bazen artıyor bu geçiş süreci. Fiyatlar şu an normal daha da düşebilir geçiş süreci sıkıntılı oluyor. Vatandaşın talebi iyi Malatyalı balığı seviyor. Bizde günlük satabileceğimiz kadar getiriyoruz. Balıklarımız taze" dedi.

Fiyatlarının geçen yıla kıyasla daha uygun olduğunu aktaran Acet, “Çinekop ve istavrit yeni çıkmaya başladı. Müşterilerimiz en çok istediği balık türü de çinekop ve istavrit. Sezon iyi geçiyor. Talepler de şu an iyi. Müşteriler fiyatları da uygun buluyorlar. Balık fiyatları geçen yıla göre daha uygun. İstavrit 80 TL, çinekop ve palamut 90, hamsi 70 TL’den satışa sunuluyor. Balığın ucuz olması hem bizim için hem vatandaş için daha iyi" ifadelerini kullandı. Bir başka balıkçı esnafı Ferhat Buluş ise fiyatların ve taleplerin normal olduğunu belirterek, ”Şu anda balık fiyatları ve talepler normal seyrediyor. En çok hamsi, istavrit, uskumru ve çinekop, palamut satıyoruz. Hamsinin kilosu 70, istavrit 80, uskumru 65, alabalık 75 TL bandında satıyoruz. Balıklarda çoğalma olduğu zaman fiyatlarda da düşüş oluyor ancak balık az olursa fiyat yükseliyor” diye konuştu

Müşterilerden Mehmet Aslan da deniz balığını sevdikleri için sürekli istavrit almayı tercih ettiklerini söyledi.