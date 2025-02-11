Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliği ile “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” konularında eğitim düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Bağımlılıkla mücadele hususlarında daha etkin ve daha doğru yönlendirmelerin gerçekleştirilmesine yönelik, Başharık Kadın Vefa Konağı’nda düzenlenen eğitim programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan psikologlar, aile danışmanları ve sosyologlar katılım sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetleri arasında tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek de sağlanıyor.

Uzmanlar tarafından verilen destekle kişilerin yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olunuyor. Destek almak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi veya YEDAM Alo 115 numaralı hattı arayarak, hizmet alınabiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliği ile Başharık Kadın Vefa Konağı’nda düzenlenen “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” eğitimine katılan büyükşehir personelleri, aldıkları bu eğitimle birlikte hizmet alanlarında daha bilinçli olmak açısından faydalı geçtiğini söylediler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Aile Danışmanı Ayşenur Aydoğan, “Bağımlılıkla mücadele konusunda çok güzel bir eğitim aldık. Bağımlılık sadece sigara ve alkol gibi düşünülmemelidir. Teknoloji bağımlılığı da buna dahildir. Bu alanda aldığımız bilgiler bizler için çok güzel bir eğitim oldu. Ayrıca vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz olarak bağımlılıkla mücadele, aile içi konuları, ebeveyn çocuk ilişkilerinde ve harici olarak da boşanma öncesi ile sonrası için psiko-sosyal ihtiyaç alanında Sümer Park içerisinde bulunan Aile Danışmanlığı Destek Merkezimizde hizmet veriyoruz. Hizmet almak isteyenleri bekliyoruz” dedi.