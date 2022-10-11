Malatya’da atıl arazilere çerezlik kabak ekilmesinden sonra hasada başlandı. Arguvan ilçesinde 16 üretici ile yaklaşık 775 dekar alanda çerezlik kabak ekilip üstün verim elde edildi.

Malatya’da atıl arazilere çerezlik kabak ekilmesinden sonra hasada başlandı. Arguvan ilçesinde 16 üretici ile yaklaşık 775 dekar alanda çerezlik kabak ekilip üstün verim elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Mayıs ayında Arguvan ilçesinde 775 dekarlık alanda gerçekleştirlen yerli üretim ve sanayiye uygun, çerezlik kabakta yüksek verim elde edildi.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri kontrol ve takipleri yapılan projede kabak bitkisinin hasadına Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal’ın

katılımlarıyla başlandı.

Proje ile ilgili konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca, “Arguvan İlçesi ve mahallelerinde çerezlik kabak yetiştiriciliği yapılarak, bölgede boş bırakılarak atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan arazilerde uygun tarımsal üretim yöntemleri ile uygun bitki deseni kullanılarak tarımsal hasıla, verim ile kalitenin arttırılması ve bölge üreticisinin gelir seviyesinin yükseltilmesi amacı ile İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Münavebeli Tarımda Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği" projesi 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi çerçevesinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Proje ile ilimizde, yeni ürün çeşitleri ile üreticinin buluşması, İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlanması, bölgede boş bırakılarak atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan arazilerde çerezlik kabak yetiştiriciliği ile üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, tekniğine uygun üretim modeli ve tarımsal mekanizasyon ile girdi maliyetlerinin azaltılıp, karlılık artışının sağlanması ve İlimiz tüketici taleplerinin yerel de sağlanması hedeflenmiştir" dedi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ise "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde ekimi yapılan 775 kilogram tohumluğun tamamı Bakanlığımız bütçesinde temin edilmiştir. Ekim, bakım ve hasat işlemleri üreticiler tarafından karşılanmıştır. İlçe Müdürlüğümüzce yürütülen makine ekipman projesi çerçevesinde 2 adet Kabak Hasat Makinesini alınarak, üreticilerin hizmetine sunulmuştur. Proje Arguvan İlçesi Dolaylı, Tarlacık, Karahöyük, Eymir, Yazıbaşı ve Bahçelievler Mahallelerinde 16 Üretici ile Yaklaşık 775 dekar alanda yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çerezlik kabak hasadı yapıldı.