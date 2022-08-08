Muharrem Ayı nedeniyle AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, iş yerinde Aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe siyasiler de ilgi gösterdi.

Muharrem Ayı nedeniyle AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, iş yerinde Aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe siyasiler de ilgi gösterdi.

Muharrem Ayı nedeniyle Malatya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, işyeri olan Pekel Petrol Ürünleri Petrol Ofisi istasyonlarında Aşure günü düzenledi. Programa Ak parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ile çkk sayıda davetli katıldı.

Aşure günü ile ilgili konuşan Hakkı Pekel, muharrem ayının önemine dikkat çekerek, " Şehadetlerinin sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Muharrem ayı ile Aşure Günü’nün milletimiz ve İslam ailemi için hayırlara vesile olmasını diler Muharrem ayında kazanlarda kaynayan aşurelerle birlikte aşure gününün muhabbetimize, paylaşmaya, kardeşliğimize birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim" diye konuştu.