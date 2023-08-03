Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların merkezle ulaşımını daha rahat bir şekilde sağlamaları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yol medeniyettir düsturuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Malatya’ya yeni alternatif yollar kazandırırken bir yandan da kırsal mahallelerde asfaltlama, yol genişletme, menfez ve köprü inşa çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediyor.

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Mahallelerinin 1800 rakımlı bir mahalle olduğunu belirten Üçgöze Mahallesi Muhtarı Osman Ercan, “Şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Yolumuzun asfaltının kısa sürede yapılacağını hayal bile edemezken bugün asfalt yapılmakta bir kez daha Selahattin Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

"Çalışmalarımız 13 ilçe ve 718 mahallemizde devam etmekte"

Malatya genelindeki çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerek kırsal mahallelerimizin yollarını gerekse de merkezde bulvar ve caddelerdeki çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Asfalt çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak taş duvar, menfez ve köprü yapım çalışmaları 13 ilçemiz ve 718 mahallemizi kapsayacak şekilde devam etmektedir. Kırsal mahallelerimizdeki planlamalarımızda çalışmalarımızı üç ayrı periyotta değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili gerekli ihalelerimizi gerçekleştirdik. Bu üç bölgeden biri olan Yeşilyurt İlçesine bağlı olan Üçgöze Mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üçgöze mahallemizin önceki yıllarda asfaltı yapılmış olmasına rağmen 1800 rakımda olmasından dolayı kış aylarında çok fazla yıpranmakta. Program dâhilinde yama çalışmalarını, yol genişletme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra ikinci kat asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek bir yol halin getirmenin gayretindeyiz. Bu hizmetlerin yapımında ödenek noktasında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere sağladığı büyük katkılar bulunmakta. Yapmış olduğumuz bu yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.