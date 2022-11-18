Malatya’da 2. kademe masa tenisi antrenörlük kursu düzenlendi.

Malatya’da 2. kademe masa tenisi antrenörlük kursu düzenlendi.

Malatya’da 12-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2.kademe Masa Tenisi Antrenör Kursu’na 52 kursiyer katıldı. Kursu ziyaret eden Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor salonlarımızın çoğalması ile birçok tesisimizde Masa Tenisi salonu sayısının artmasıyla dolayısıyla sporcularımız da artacaktır. 2. Kademe Masa Tenisi antrenörlük kursuna katılan tüm antrenörlerimize başarılar diyorum’’ dedi.