Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü altyapı hizmetlerine devam ediyor. Merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren MASKİ, kırsal bölgelerde inşa edilen köy konutları altyapı çalışmalar kapsamında; Akçadağ İlçesi Dedeköy Mahallesi’nde 2.700 metre içmesuyu ve 1.000 metre kanalizasyon hattı inşa ediyor.MALATYA (İGFA) - Çalışmalardan memnuniyetlerini ifade eden Dedeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Çubuk, MASKİ’ye başvurularının kısa sürede sonuçlandığını belirterek, “Müracaatımızı yaptık, müracaatımızda 3 gün içinde geri döndü. Çalışmamız devam ediyor. Büyükşehirden ve MASKİ’den memnunuz, teşekkür ederiz.” dedi.

“2.700 METRE İÇME SUYU, 1.000 METRE KANALİZASYON HATTI ”

Malatya'nın her bölgesinde ayrı ayrı çalışmalar yaptıklarını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Dedeköy Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının büyük bir titizlikle yaptıklarını ifade etti. Çeçen, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Akçadağ Dedeköy Mahallesi’nde deprem sonrası inşa edilen köy konutlarının altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 2700 metre içmesuyu ve 1.000 metre kanalizasyon hattını tamamladık. Vatandaşlarımızın talebine hızlı bir şekilde yanıt verdik. Hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, deprem sonrası yapılan konutların altyapısını güçlendirmekte. Amacımız, Malatya’nın her noktasında kaliteli hizmet sunmaktır.”dedi.