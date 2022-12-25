Malatya’da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Malatya’da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla Malatya’da “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci , Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile partililer katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu’nun selamla konuşmasıyla başlayan program da konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kadınların varlığının toplumu ve AK Parti’yi güçlendirdiğini söyledi.

Kadınların toplumun nesnesi değil öznesi olduğunu kaydederek AK Parti’nin kadınlarla yan yana omuz omuza Türkiye için birlikte hareket ettiğini belirten Tüfenkci” Kadınlarımız AK Parti ile birlikte hayatın her alanında var oldular. İlerleyen zamanlarda Türkiye’de kadın hareketinin tarihi yazılacaksa bunun en büyük mimarlarından biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dır .”dedi

AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı’nın önemine dikkat çeken TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye’nin bugününü anlamak için geçmişten bugüne bir yolculuk yapmak gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Anadolu coğrafyasının önemine değinen Çavuşoğlu Türk siyasal hayatından örmekler aktararak bugünün iyi analiz edilmesini gerektiğini belirterek AK Parti’nin siyaset sahnesinde yerini almasıyla Türkiye’de köklü değişimler yaşandığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’na Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu tarafından kayısı hediye edildi.