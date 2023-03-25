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Toplam bin 601 delegenin oy kullanacağı temayül yoklaması akşam 17.00’de sona eriyor.

AK Parti’de, milletvekili aday listesi, teşkilat temayül yoklaması ve alt komisyonların değerlendirmelerinin ardından üst komisyonca belirleniyor. AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için teşkilat temayül yoklamasında Malatya’dan 95 aday adayı teşkilatın oylarına sunuldu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’ndeki kapalı spor salonunda gerçekleşen temayül yoklamasında koordinatör milletvekili olarak Giresun Milletvekili Sabri Öztürk görev alıyor.

AK Parti tarafından Malatya’da 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gösterilecek milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklamasına başladı.

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