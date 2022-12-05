Malatya’da “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitimleri tamamlanan öğretmenler tarafından ulaşılan 9 bin 69 aileye eğitim verildi.

Malatya’da “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitimleri tamamlanan öğretmenler tarafından ulaşılan 9 bin 69 aileye eğitim verildi.

Malatya’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın aile yapısının olumsuz risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla 81 ilde başlatmış olduğu “Aile Okulu projesi” çerçevesinde 9 bin 69 aileye ulaşılarak belirlenen konularda bilgilendirmeler yapıldı. Aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı gibi 8 ana başlıkta 44 saat olarak verilen eğitimlerde aile yapısının korunması hedeflenirken, proje çerçevesinde Erzurum’da eğitime alınan 12 öğretmenin tamamlanan eğimleri sonrasında Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı zamanlarda düzenlenen kurslarla 865 Aile Okulu öğretmenine eğitim verildi.

Eğitimleri tamamlanan öğretmenler ise kent genelinde 9 bin 69 aileye ulaşarak bilgilendirmelerde bulunurken, bu sayının Aralık sonunda 11 bin 269’a çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi.