Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı ilçede kontrollü gerçekleştirilen yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

“Devlet vatandaş el ele bu yükün altında kalkacağız”

Akçadağ’ın kentte depremlerde büyük yıkım yaşayan 4 ilçeden biri olduğuna dikkat çeken Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, “6 Şubat depremi sonrasında ilçemizde büyük bir yıkım meydana geldi. Kentte depremlerde etkilenen ilçelerden biri Akçadağ’da ağır hasarlı iş yerleri ile evlerinde yıkım işlemlerine başlandı. Devlet vatandaş el ele vererek bu yükün altında kalkacağımıza inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

“Deprem sonrası ilçe nüfusu 10 kat arttı”

İlçe merkezinde esnaflık yapan Ali İmer ise yıkım işlerinin tamamlanmasının ardından başlanılması beklenen yeniden yapılanma sürecinin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Çarşımızdaki ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremler sonrası ilçe nüfusu 10 kat arttı. Bu durumu ilçe merkezimiz kaldırmamakta. Yeni yapılması planlanan çarşımızın uzun vadeli planlama doğrultusunda inşa edilmesini istiyoruz. Öte yandan, ilçemiz genelinde deprem konutlarındaki çalışmalarda hızla devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.